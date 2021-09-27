القبض على متهم بالسرقة في واسط

2021/09/27 | 10:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم الاثنين إلقاء القبض على لص سرق ١٠ دراجات نارية في محافظة واسط.وذكرت المديرية، في بيان، أنه “بناءً على توجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني، ألقى قسم مكافحة أجرام واسط القبض على متهم قام بسرقة الدراجات النارية في مركز المدينة”.وبينت: “بعد ورود عدة […]

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