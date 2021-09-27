شرطة بغداد تحرر مختطفا وتضبط سلاحا في مكان احتجازه

2021/09/27 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، تحرير مختطف وضبط اسلحة ومواد متفجرة في مكان احتجازه.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود إبلاغ الى مركز شرطة القدس بوجود حالة خطف تم تشكيل فريق عمل متخصص وباشر بالبحث والتحري وجمع المعلومات وتدقيقها ومتابعة الكامرات إلى أن تم الوصول الى مكان احتجاز المختطف بعد استحصال الموافقات القضائية وتفتيش المكان بالتعاون مع قطعات الفرقة ١١ من الجيش العراقي وتم العثور على المختطف وتحريره وضبط بندقية كلاشنكوف مع قنابل يدوية وضبط المبرزات".

واشارت الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".

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