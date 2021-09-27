2021/09/27 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت الهيأة الإدارية لنادي الطلبة، الاثنين، تكريم لاعبي فريقها الكروي عقب فوز الانيق على النجف ضمن منافسات الدوري الكروي الممتاز.وقال عضو المكتب الاعلامي للنادي احمد الحكيم في حديث صحافي ان “الهيأة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدارة الطلبة تكرم لاعبي الأنيق بعد الفوز على النجف المركز الخبري الوطني.

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