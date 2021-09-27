2021/09/27 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، الاثنين، إلقاء القبض على لص سرق 10 دراجات نارية في محافظة واسط.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بناءً على توجيهات قائد شرطة محافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال لص دراجات في واسط المركز الخبري الوطني.

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