كيف تعيش المستشارة ميركل؟

2021/09/27 | 10:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنها ستواصل بعد استقالتها من منصبها، العيش في شقتها في برلين، وكذلك في المنزل الريفي في أوكرمارك، الذي تمتلكه عائلة المستشارة.ووفقا لمراسل “نوفوستي”، تعيش ميركل، مع […]

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