بعد تأجيل البطولة لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.. أمريكا تُصبح أول فريق يفوز بثلاث جلسات في كأس رايدر منذ عام 1975

2021/09/27 | 10:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تأخير دام عامًا بسبب جائحة فيروس كورونا، عاد الفوز بكأس رايدر.والفريق الأمريكي بدأ منافسة قوية ضد الفريق الأوروبي.بعد الفوز في اليوم الأول برصيد 6 نقاط مقابل نقطتين، أصبحت الولايات المتحدة أول فريق يفوز بثلاث جلسات متتالية في كأس رايدر منذ عام 1975 في اليوم الثاني من الكأس.وعلى الرغم من أن حامل اللقب من أوروبا لا يزال لديه بعض الأمل، إلا أن الأمريكيين يتمتعون بفارق كبير، مع 11 نقطة مقابل 5 نقاط، ودخولهم اليوم الأخير من البطولة يوم الأحد.

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