وزير الخارجية: العراق نجح في عقد لقاءات لدول المنطقة من أجل حل الخلافات فيما بينها

2021/09/27 | 10:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، الإثنين، عدة ملفات مشتركة مع الجانب النرويجي، مع نظيرته إيني إريكسن سوريدي.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (27 أيلول 2021)، التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع وزيرة خارجيَّة النرويج إيني إريكسن سوريدي، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وآخر التطورات السياسيَّة، والأمنيَّة، الإقليميَّة، والدوليَّة، وجُهُود العراق في تعزيز السلّم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وآخرها مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في نهاية شهر آب الماضي".

وأكَّد الوزير وفق البيان على، أن "العراق أخذ على عاتقه دراسة الظروف المُحيطة بالمنطقة، أذ إن العراق عانى من هذه التوترات التي انعكست على الساحة العراقيَّة"، مُعرباً عن "حرص العراق على أنَّ يكون عامل ومصدر استقرار في المنطقة وإيجاد الحلول لمشاكلها ونجح العراق في عقد لقاءات فيما بين الدول في المنطقة لحل الخلافات والأزمات فيما بينها".

وأضاف، أن "التحضيرات والاستعدادات لإجراء الانتخابات تجري على قدمٍ وساق وتسير بشكل جيد"، مُؤكَّداً على أن "الانتخابات المُبكرة لهذا العام هي الأولى من نوعها في العراق، وإنها ستشكل خطوة مصيرية في مستقبل العمليَّة السياسيَّة في العراق".

وتقدم الوزير بـ"الشكر لنظيرته النرويجيّة على دعم بلادها للعراق في هذا المجال كونها عضو في مجلس الأمن الذي أعتمد بالإجماع قراره 2576 لعام 2021، مُثمناً جُهُود النرويج في مُشاركتها في التحالف الدوليَّ لمُحاربة الإرهاب وهزيمة داعش"، مُعرباً عن أمله بمُواصلة الدعم والمُساندة التي تقدمها النرويج".

ودعا الوزير الشركات النرويجيّة "للاستثمار في العراق والمُساهمة في مشاريع تطوير البنى التحتية ولاسيما مجالات الطاقة".

من جهتها، أكّدت وزيرة الخارجيَّة النرويجيّة عن استعداد بلادها لتقديم الدعم ومُساندة العراق، مُتمنيتاً نجاح الانتخابات البرلمانية المُقبلة.



مُعربةً عن سعادتها بنجاح مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ومُخرجاته التي ستقود إلى التهدئة وخفض التوتر، والاجتماع الوزاريّ الأخير الذي ترأسه العراق في نيويورك مُثمنةً الدور الريادي وأخذه المسؤولية والمُشاركة في إيجاد الحلول لإنهاء النزاعات في المنطقة، وفق البيان.

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