الخارجية العراقية تدعو كافة الدول لتنفيذ التزاماتها في تسلم عوائل داعش المحتجزين في العراق

2021/09/27 | 10:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بلجيكا و كافة الدول للتعاون مع العراق وتنفيذ التزاماتها في تسلّم رعاياها من عوائل “الإرهابيِّين” المُحتجزَين في العراق.جاء ذلك خلال استقباله نظيرته البلجيكية صوفي ويليمس، في محل إقامته في نيويورك على هامش مشاركته … Readmore

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