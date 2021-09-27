اسعار الدولار تفقد 50 دينارًا مع افتتاح البورصات العراقية

2021/09/27 | 10:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في كردستان.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد صباح اليوم 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت البورصة صباح امس الاحد 147250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

واستقرت اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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