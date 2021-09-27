2021/09/27 | 10:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أفاد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بأن الجهاز أحبط تحضيرات لشن هجوم إرهابي في بشكيريا، مضيفا أنه تم احتجاز 5 أعضاء في مجموعة النازيين الجدد في عاصمة الجمهورية أوفا.وجاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تحبط هجوم إرهابي في بشكيريا المركز الخبري الوطني.

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