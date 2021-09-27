الخارجية العراقية: الانتخابات المُبكرة “مصيرية” في مستقبل العمليَّة السياسيَّة

2021/09/27 | 10:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الاثنين، بأن الانتخابات البرلمانية المُبكرة هي الأولى من نوعها في العراق، وذلك خلال لقاءه نظيرته النرويجيّة في نيويورك، في حين أشار إلى أن العراق نجح في عقد […]

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