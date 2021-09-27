الكاظمي يشارك بزيارة اربعينية الامام الحسين ويؤكد: خدمة الزائرين وحمايتهم واجب اخلاقي وانساني وديني

2021/09/27 | 10:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، أن خدمة الزائرين وحمايتهم وتسهيل متطلباتهم وتقديم العون لهم هو واجب اخلاقي وانساني وديني كبير.وقال الكاظمي في بيان بعد اجتماع مع الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية في محافظة كربلاء، “اتشرف اليوم ان اكون في … Readmore

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