على انخفاض الأمس.. بغداد اليوم تعرض أسعار الدولار في البورصة العراقية - عاجل

2021/09/27 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعرض بغداد اليوم، الإثنين، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة العراق.

وجاء سعر بيع الدولار فئة 100$ مقابل 147.750 د.

فيما جاء سعر شراء الدولار فئة 100$ مقابل 146.750 د.

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