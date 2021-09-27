العراق يشهد أول يوم لتساوي ساعات الليل والنهار

2021/09/27 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، ان العراق يشهد اول اليوم تساوي ساعات الليل والنهار.

وقال عطية في منشور له على صفحته في الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم)، ان "اليوم يتساوى ساعات الليل والنهار حيث ستكون 12 ساعة لكل منهما، فقد أشرقت الشمس في البصرة ٠٥:٤٠ ص ، وتغيب عند الساعة ٥:٣٩ م".

واضاف ان "هذه الظاهرة أشاره على بداية طول ساعات الليل وقصر ساعات النهار".

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