الحلبوسي يزور جامع الشيخ زايد الكبير

2021/09/27 | 10:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابو ظبي / نينا/ زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له جامع الشيخ زايد الكبير بابوظبي ، يرافقه احمد بوشهاب عضو المجلس الوطني الاتحادي في الامارات.واطلع الحلبوسي على منظومة الخدمات المتكاملة و المتنوعة التي يقدمها مركز الزوار لمرتادي الجامع من مختلف ثقافات العالم،كما تجول في قاعات الجامع واروقته الخارجية .و في الختام تم اهداء الضيف نسخة من كتاب "فضاءات من نور" احد اصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير الذي يضم عددا من اللقطات والصور الخاصة بجائزة التصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات العمارة الاسلامية في الجامع./ انتهى

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