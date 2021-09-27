ايران تعلن الاطاحة بخلية ارهابية على الحدود العراقية

2021/09/27 | 10:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الاثنين، الإطاحة بخلية إرهابية "لزعزعة الأمن" جنوب غربي محافظة خوزستان الحدودية مع العراق.وذكرت الوزارة في بيان ، ان كوادرها بمحافظة خوزستان، وجهوا مساء الجمعة ضربة ميدانية الى إحدى الخلايا التي حاولت زعزعة الأمن، وضبطت لديها عشرات القطع من الاسلحة "./ انتهى8

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