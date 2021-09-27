وزارة العمل تكشف عن مصير مشروع تشغيل الشباب

2021/09/27 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن مصير مشروع تشغيل الشباب.

وقال مدير إعلام الوزارة نجم العقابي في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع تشغيل الشباب تم رفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إصدار قرار من مجلس الوزراء لتعديل الدليل الإرشادي الذي اعدته وزارة العمل بدلاً من الدليل السابق المعد من وزارة التخطيط".

وأضاف أنه "لغاية الآن لم يصدر أي قرار بشأن المشروع ولم يتم البدء بتنفيذه".

وأطلقت وزارة التخطيط، في وقت سابق، المشروع الوطني لتشغيل الشباب، الذي جوهره منح الشباب قروضاً ميسرة لتأسيس مشاريع متوسطة.

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