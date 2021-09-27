لبنان يؤجل العام الدراسي بسبب المحروقات

2021/09/27 | 10:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر وزير التربية والتعليم اللبناني عباس الحلبي تأجيل بداية العام الدراسي 2021-2022 في المدارس الرسمية مدة أسبوعين، لتبدأ في 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بسبب ندرة المحروقات وتأثيرها على وصول المدرسين والأساتذة والتلاميذ للمدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم في قراره أن تأجيل الدراسة يأتي حرصاً على تأمين حسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية، ولإفساح المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين، وهو ما استوجب تأجيل موعد بداية الدراسة لفترة قصيرة، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية.

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