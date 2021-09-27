العراق: مقتل واصابة 13 شخصا في حادث سير 'مميت'

2021/09/27 | 10:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بوقوع حادث سير "مرعب" على الطريق الرابط بين كركوك والعظيم.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (27 ايلول 2021)، ان "حادثا مروريا وقع على طريق كركوك - العظيم تسبب بمقتل شخصين واصيب 11 اخرون بجروح".

واضاف المصدر ان "الحادث حصل بين عجلتين نوع (جارجر) والاخرى نوع (جيمسي)، حيث اصطدمتا ببعضيهما ما اسفر عن اضرار مادية وخسائر بشرية".

وعزا المصدر سبب الحادث، الى "السير عكس الاتجاه من قبل سائق (الجيمسي)"، مؤكدا ان "الحادث حصل فجرا".

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