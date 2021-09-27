2021/09/27 | 10:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الإثنين، عدة ملفات مشتركة مع الجانب النرويجي، مع نظيرته إيني إريكسن سوريدي.وذكر بيان للوزارة، انه “التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع وزيرة خارجيَّة النرويج إيني إريكسن سوريدي، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وآخر […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية عدة ملفات مشتركة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية عدة ملفات مشتركة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية عدة ملفات مشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).