2021/09/27 | 10:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن مصير مشروع تشغيل الشباب.وقال مدير إعلام الوزارة نجم العقابي، إن “مشروع تشغيل الشباب تم رفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إصدار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تكشف “مصير” مشروع تشغيل الشباب: لا جديد المركز الخبري الوطني.

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