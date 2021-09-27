يجب ممارسة كل أشكال النضال السياسي لإنهاء الانقسام - غازي الصوراني

2021/09/27 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني المفكر غازي الصوراني: يجب ممارسة كل أشكال النضال السياسي لإنهاء الانقسامبوابة الهدف الإخبارية دعا المفكر الوطني والقومي الفلسطيني غازي الصوراني، يوم الجمعة، الفصائل الوطنية الديمقراطية التقدمية وكافة الأطر والمؤسسات الشعبية والقوى والكوادر الوطنية من المثقفين والاكاديميين إلى المبادرة الفورية لتأسيس وبناء التيار الوطني الديمقراطي، للنضال مع كل الجماهير الشعبية الفلسطينية.وشدد الصوراني على ......





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