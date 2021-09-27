تحديد موعد اعتماد بطاقة التلقيح الدولية على متن الطائر الاخضر

2021/09/27 | 10:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتباشر وزارة النقل اعتماد بطاقة اللقاح الدولية ضد فيروس كوفيد – 19 يوم الجمعة المقبل، للمسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية.وقال المتحدث باسم الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية حسين جليل، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “توجيهات جديدة صدرت من قبل منظمة الصحة العالمية تتعلق بأخذ المسافرين لجرعة ثالثة من اللقاح، مع اعتماد فحص سي …

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