نقل تابوت فرعوني بهيئة آدمية من مصر إلى دبي.. ما سره؟

2021/09/27 | 10:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أرض الفراعنة، استقبل موقع إكسبو 2020 دبي، تابوتًا فرعونيًا أثريًا اكتُشف حديثًا في مصر، ليرحب بزوار الجناح المصري خلال الحدث العالمي.

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