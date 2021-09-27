تجربة طريفة.. فأر يتفوق على كبار المستثمرين بتداول العملات الرقمية

2021/09/27 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ يونيو الماضي، يتداول حيوان الهامستر عملات مشفرة بشكل عشوائي محققا أداء أفضل من كبار المستثمرين.

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