2021/09/27 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يبدو الربع الأخير من سنة ٢٠٢١ مفصلياً للعراق، على وقع استحقاقات داخلية وخارجية تضع الحكومة والقوى السياسية أمام اختبار “الدولة”، بدءاً من انتخابات العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) وصولاً إلى الانسحاب الكامل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية: العراق ليس حديقة خلفية لأي دولة المركز الخبري الوطني.

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