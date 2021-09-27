ارتفاع اسعار النفط لليوم الخامس على التوالي لتلامس 80 دولاراً للبرميل

2021/09/27 | 10:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي، اليوم الاثنين، مع توجه خام برنت إلى 80 دولارا وسط مخاوف بشأن الإمدادات حيث تشهد أجزاء من العالم زيادة في الطلب مع تخفيف ظروف الوباء.وارتفع خام برنت 1.024 دولار أو 1.31 بالمئة … Readmore

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