2021/09/27 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تعلن إيراداتها لشهر آب الماضي

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