سندات بناء وسعر صرف الدينار.. نبيل المرسومي

2021/09/27 | 11:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب نبيل المرسومي:

اعلن البنك المركزي عن طرح سندات من فئتين الاولى بفائدة ٦٪؜ بأجل سنتين والثانية بفائدة ٧٪؜ بأجل ٤ سنوات ولكي تكون اسعار الفائدة على هذه السندات حقيقية وايجابية لمشتري هذه السندات على البنك المركزي العراقي ان يتعهد بعدم تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مرة اخرى خلال الاربع سنوات القادمة !!

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