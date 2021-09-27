مسؤول: 80 ألف زائر ايراني عبروا الحدود الى العراق

2021/09/27 | 11:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزيارة لم تشهد أي حادث سوى ما حصل في تجمعات الزوار في مدن مهران وشلامجة الحدودية مع العراق.

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