القبض على متهم بانتحال صفة ضابط في وزارة الداخلية وآخر بالابتزاز الالكتروني في بغداد

2021/09/27 | 11:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت القوات الامنية القبض على متهم بانتحال صفة ضابط في وزارة الداخلية وآخر بتهمة الابتزاز الالكتروني في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية :" ان مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع القت القبض على متهم بانتحال صفة ضابط في وزارة الداخلية في منطقة السيدية ".واضاف البيان :" ان مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور القت القبض على متهم بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) اذا لم تدفع له مبلغا من المال، في كمين محكم في منطقة ابي غريب "./ انتهى9

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