النقل : ارساء ( 6 ) سفن تجارية على ارصفة ميناء ام قصر الشمالي

2021/09/27 | 11:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبلت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق اليوم ( 6 ) سفن تجارية رست على ارصفة ميناء ام قصر الشمالي جنوبي البصرة .

وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في بيان ان “ميناء ام قصر الشمالي يعمل بطاقة إنتاجية عالية”، مشيراً الى “توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي بضرورة ارساء واقلاع السفن والناقلات وفق معايير الملاحة البحرية الدولية”.

ولفت الى ان “الميناء استقبل ( 6 ) سفن تجارية بحمولات متنوعة البضائع والحاويات والسيارات وجرت عمليات التفريغ والشحن والارساء والإقلاع بالتعاون والتنسيق بين إدارة الميناء وعمليات الملاحة البحرية”.

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