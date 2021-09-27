عمليات بغداد تعلن نجاح خطة الزيارة الاربعينية

2021/09/27 | 11:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الإثنين، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، فيما أكد استمرار الجهد لإعادة الزائرين لمناطقهم ضمن العاصمة.

وقال سليم، في بيان إن “قيادة عمليات بغداد وضعت خطة أمنية خاصة بالزيارة الأربعينية بمشاركة جميع القطعات الأمنية والاستخبارية والدوائر الخدمية الساندة، تكللت بالنجاح بعد تأمين الحماية الكاملة لآلاف المواكب الحسينية وملايين الزائرين المتوجهين صوب مدينة كربلاء المقدسة”.

وأضاف أن “الخطة هذا العام تميزت بمرونة وانسيابية عاليتين في الطرق وتأمين الزائرين، مما سهل حركة المواطنين داخل العاصمة بغداد”.

وأشار قائد عمليات بغداد إلى أن “أحد أسباب نجاح الخطة هو تنفيذ عمليات استباقية ناجحة وفق معلومات استخبارية دقيقة، حالت دون قيام المجاميع الإرهابية من تنفيذ مآربهم في استهداف الزائرين”.

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