2021/09/27 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شهد الطريق الرابط بين محافظة بغداد-وكركوك، اليوم الاثنين، حادثيّ سير منفصلين أوديا بحياة أربعة أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة.وقال مصدر طبي، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “أن حادث سير مروري وقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع وإصابة 23 شخصاً بحادثيّ سير على طريق بغداد-كركوك المركز الخبري الوطني.

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