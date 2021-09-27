ما حجم مديونية العراق الخارجية؟..مجلة أمريكية تجيب

2021/09/27 | 11:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتراض الحكومة يمكن أن يغطي العجز المؤقت دون تقليص الإنفاق.

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