الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر قائمة بأسماء المشمولين بقانون المفصولين السياسيين

2021/09/27 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قائمة جديدة بأسماء المشمولين بأحكام قانون المفصولين السياسيين (24 لسنة 2005) المعدل.

وقال رئيس الدائرة، رسول الازيرجاوي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الدائرة مستمرة بإصدار قوائم أسماء المشمولين بالتعيينات والإحالة على التقاعد تباعاً، حال إنجازها والانتهاء من تدقيق أضابيرها".

وأكد البيان إحالة اضابير المشمولين "إلى هيأة التقاعد الوطنية، لغرض استكمال إجراءات معاملاتهم التقاعدية، ومنحهم الراتب التقاعدي".

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