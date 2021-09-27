العراق يحقق 6.5 مليار دولار من صادراته النفطية في آب الماضي

2021/09/27 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي.

وذكرت احصائية لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (94) مليونا (660) الفا و(239) برميلاً، بايرادات بلغت (6) مليار و(553) مليون و (762) الف دولار".

واشارت الاحصائية الى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليونا و(655) الفا و ( 930 ) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) مليونا و(4) الفا و(309) برميلا"

وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (69.235 ) دولارا، وفقاً للبيان.

واضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية حققت ايرادات اضافية بلغت (130) مليونا و(990) الف و(954) دولارا".

ولفتت الى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

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