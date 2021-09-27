وزارة النفط تكشف عن إيرادات وصادرات الشهر الماضي

2021/09/27 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة النفط، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.وذكر بيان للوزارة تلقت وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان”كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 94 مليوناً و660 الفاً و239 برميلاً، بإيرادات بلغت 6 مليارات و553 مليوناً و762 الف دولار”.وأشارت الإحصائية الى، ان …

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