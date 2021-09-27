2021/09/27 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتحدث مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، عن مشكلة كلفت العراق 120 مليار دولار.وقال صالح، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “سياسات البنوك المركزية في العالم شهدت تغيرات بعد الكساد العالمي في عام 2008 واستمراره وصولا الى جائحة “كوفيد – 19″، مشيرا الى ان “الضرر الذي لحق باقتصاديات العالم دفع اغلب …

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