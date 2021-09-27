البحرين: قطر تحرض عبر إعلامها ضد المملكة

2021/09/27 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت وزارة الداخلية البحرينية،

اليوم الاثنين، ما وصفته بالتحريض

القطري على مملكة البحرين.

وأشارت الدخلية في بيان نقتله صحيفة

الأيام، إلى أن قطر عبر قناة الجزيرة

سعت إلى تشويه صورة البحرين في مسألة

ح

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