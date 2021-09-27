بالوثائق ..(واخ) تنشر قائمة أسماء المشمولين بقانون المفصولين السياسيين

2021/09/27 | 11:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قائمة جديدة بأسماء المشمولين بأحكام قانون المفصولين السياسيين (24 لسنة 2005) المعدل، وإحالة اضابيرهم إلى هيأة التقاعد الوطنية، لغرض استكمال إجراءات معاملاتهم التقاعدية، ومنحهم الراتب التقاعدي.

وأكد رئيس الدائرة، رسول عبد علي الازيرجاوي، أن الدائرة مستمرة بإصدار قوائم أسماء المشمولين بالتعيينات والإحالة على التقاعد تباعاً، حال إنجازها والانتهاء من تدقيق أضابيرها.

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