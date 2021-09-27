2021/09/27 | 11:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8mH5mdGeHhI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. رئيس حكومة اقليم كوردستان يفتح مشروع بناء 40 صومعة و11 مصنعاً للمنتجات الغذائية بأربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. رئيس حكومة اقليم كوردستان يفتح مشروع بناء 40 صومعة و11 مصنعاً للمنتجات الغذائية بأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).