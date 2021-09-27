2021/09/27 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني لا أؤيد التطبيع مع الحكومات الإسرائيلية قبل ان تتوقف الحكومات الإسرائيلية من قتل الفلسطينيين وينال الفلسطينيين حقوقهم المشروعة ويستردون الأراضي المستعمرات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالكامل.ان صور قتلى أطفال فلسطين لا يمكن ان تمحى من ذاكرتي وخاصة الطفل محمد درة وهو محتمي وراء والده في غزة، والطفل الآخر لا اذكر اسمه مزقت جسده قنبلة طائرة إسرائيلية في غزة ايضا.ونحن الكرد من أكثر الش ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر اربيل للتطبيع مع إسرائيل ونفاق المعارضين - احمد موكرياني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر اربيل للتطبيع مع إسرائيل ونفاق المعارضين - احمد موكرياني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).