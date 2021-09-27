بغداد.. القبض على منتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية

2021/09/27 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القاء القبض على منتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية، ومتهم آخر بالابتزاز الإلكتروني في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام البياع، تمكنت من القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية في منطقة السيدية"، مشيرة الى "إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ١٦٠ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

واضافت ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور القت القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) إذا لم تدفع له مبلغ من المال، حيث تم نصب كمين محكم في منطقة أبي غريب والقبض على المتهم"، لافتة الى "تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات".

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