دكتور فاوتشي: قد يكون لقاح كورونا متاحًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا بحلول عيد الهالوين

2021/09/27 | 11:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الدكتور أنتوني فاوتشي إن لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر يمكن أن يكون متاحًا للأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا بحلول عيد الهالوين أو حتى قبل ذلك.كان السبب الرئيسي للتأخير هو أن خبراء الصحة كانوا بحاجة إلى تحديد الجرعة الصحيحة من اللقاح التي يجب تقديمها للأطفال الصغار، وقد توصلوا أخيرًا إلى الإجابة.

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