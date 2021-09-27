النفط: إيرادات شهر آب بلغت 6 مليارات دولار

2021/09/27 | 11:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة النفط، أن إيرادات العراق خلال شهر آب/أغسطس بلغت أكثر من 6 مليارات دولار.

وقال بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (94) مليونًا و(660) ألفًا و(239) برميلًا، بإيرادات بلغت 6 مليارات و(553) مليونًا و(762) ألف دولار".

وأضاف أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب/أغسطس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليونًا و(655) ألفًا و(930) برميلًا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(4) آلاف و(309) براميل"، مشيرًا إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (69.235) دولارًا".

وتابع أن "مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية حققت إيرادات اضافية بلغت (130) مليونًا و(990) ألفًا و(954) دولارًا"، لافتًا إلى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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