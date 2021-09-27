كربلاء الآن.. عدسة ’ناس’ ترافق المشّاية أثناء تأدية الزيارة الأربعينية

2021/09/27 | 11:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت محافظة كربلاء، الإثنين، توافد أعداد كبيرة من زوار الإمام الحسين، لأداء مراسيم زيارة الأربعينية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ورافقت كاميرا "ناس"، (27 أيلول 2021)، حشود الزائرين، وهم يتوجهون إلى مرقد الإمام الحسين، وإجراء بعض الطقوس الدينية على طول الطرق المؤدية إلى المرقد.

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