رئيس ديوان ميركل يخسر مقعده في البرلمان الألماني

2021/09/27 | 12:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خسر رئيس ديوان المستشارية في ألمانيا، هيلغه براون، انتدابه المباشر في دائرته الانتخابية جيسن في انتخابات البرلمان الاتحادي، التي جرت أمس الأحد.

وحصل براون، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، على 29.6% من الأصوات الأولى في دائرته الانتخابية، مقابل 30.4% لمنافسه من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فليكيس دورينغ.

وفاز براون فاز بانتداب مباشر من دائرته الانتخابية في انتخابات البرلمان الاتحادي في 2017، وفي الانتخابات العامة بألمانيا يكون لكل ناخب صوتان، حيث يستطيع أي ناخب ب”ـالصوت الأول” أن ينتخب المرشح المباشر لدائرته، والثاني لانتخاب قائمة حزب معين، وهو الصوت الأكثر أهمية، حيث يحدد الغالبية في البرلمان الألماني.

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