اطلاق رواتب فئة جديدة من المواطنين لشهري ايلول وتشرين الاول

2021/09/27 | 12:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأثنين، رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهري ايلول وتشرين الاول.

وقال المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (27 ايلول 2021)، ان "الدائرة وبإشراف مباشر من قبل الوزير عادل الركابي اكملت جميع الاجراءات المتعلقة برواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها"، مبينا انه "سيتم اطلاقها ابتداءً من الساعة الثانية عشرة اليوم الاثنين".

واضاف ان "وزير العمل صادق على قرار مجلس إدارة الصندوق بالاستمرار بصرف مكافأة قدرها ١٠٠ الف دينار بواقع ٥٠ ألف دينار لكل شهر لحين اقرار القانون الجديد".

يذكر انه تم صرف الراتب لهذا اليوم قبل الموعد المحدد الذي يفترض أن يكون في الأول من تشرين الأول كون صرف الرواتب التقاعدية تكون في بداية الأشهر الزوجية.

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