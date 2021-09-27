أمريكا تدعم نظام النافذة الواحدة بالعراق بمليون دولار

2021/09/27 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، دعم نظام النافذة الواحدة عبر الانترنت في العراق بنحو مليون دولار.وذكرت السفارة الأمريكية في بغداد في ببان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “السفير تولر انظم […]

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